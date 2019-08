Fuochi d’artificio, mercatini, concerti, teatro: un indimenticabile Ferragosto di eventi in provincia

Provincia. Esplosivo, esagerato, elettrizzante ma anche glamour, di classe e raffinato: Ferragosto è, insieme al Capodanno, un giorno che possiamo decidere di vivere un po’ come ci pare. Ma la maniera migliore è farsi “travolgere” dai tantissimi appuntamenti in riviera e nell’entroterra che ci svela la foriera agenda IVG Eventi.

E che Ferragosto sarebbe senza gli spettacolari e tradizionali fuochi d’artificio? Moltissime località li organizzano, noi vi suggeriamo quelli a Ceriale, “invasa” da giorni da turisti e visitatori, i “Fuochi per l’Assunta” a Pietra Ligure, con colonne sonore capaci di emozionare, e gli “Spettacoli Piromusicali” a Alassio e Varazze.

Ma la giornata (e la settimana) della festa più attesa della bella stagione “scoppia” letteralmente di eventi. Finale Ligure “Sbanca l’Estate” con bancarelle nelle vie con promozioni e specialità gastronomiche e il concerto dell’Explosion Band, il grandissimo Red Canzian “accende” il Dreams Festival di Loano, dove va in scena anche lo spettacolo “Gli acchiappafavole” con Abba e Stante, infine la magica atmosfera delle Grotte di Borgio Verezzi si trasforma nel celestiale “Paradiso” di Dante Alighieri.

Dunque un boom di iniziative in tutta la provincia per Ferragosto: fin qui ne abbiamo presentati alcuni ma continuate a leggere per conoscerli tutti nel dettaglio.

Finale Ligure. Mercoledì 14 agosto dalle ore 10 alle 24 “Sbanca l’Estate” con bancarelle nelle vie con promozioni e specialità gastronomiche a Finale Ligure e Finalpia. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio del Comune.

E poi… grande Ferragosto! Giovedì 15 agosto alle ore 22 in piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina musica e divertimento con la Explosion Band in un concerto a cura del Consorzio I Feel Good.

Loano. Sarà Red Canzian il protagonista del prossimo appuntamento musicale del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Mercoledì 14 agosto alle 21:30 il “Testimone del Tempo Tour” di Red Canzian farà tappa al Giardino del Principe.

Lo storico cantante e bassista dei Pooh è ora impegnato in un progetto musicale autonomo: in “Testimone del Tempo”, il suo terzo album da solista, si riconoscono le tracce delle origini artistiche e di tutta la musica che ha attraversato la sua vita. Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni di Danilo Mancuso, è un concerto – narrazione composto da video e foto storiche e un repertorio che ripercorre la più bella musica del mondo dagli anni ’50 ad oggi, compresi tanti brani dei Pooh riletti e reinterpretati dalla sua personalità artistica.

Sempre nell’ambito del Dreams Festival giovedì 15 agosto alle 21:30 sul palco dell’arena estiva del Giardino del Principe andrà in scena lo spettacolo “Gli acchiappafavole” con Abba e Stante. Due simpatici folletti passano il loro tempo ad acciuffare le favole e le fiabe che volano dei cieli della fantasia per poi raccontarle ai bambini di tutto il mondo.

Alassio. Mercoledì 14 agosto alle ore 21:30 a chiudere gli spettacoli ad ingresso libero del Riviera Music Festival in piazza Partigiani sarà “Icaro”, il tributo a Renato Zero.

Rappresentare un artista come Renato Zero non è assolutamente semplice. Il rischio di creare un’imitazione che scimmiotta l’originale è sempre molto alta. Da 15 anni in continua attività ICARO ha saputo dimostrare a livello nazionale, che sia per eccellenza l’omaggio più fedele ed esclusivo al grande Renato Zero, proprio perché offre un qualcosa in più ad un tipo di prodotto già inflazionato.

E a Ferragosto? Un appuntamento ormai entrato nella tradizione e per l’occasione ecco un’altra proposta ancora: lo Spettacolo Piromusicale. Giovedì 15 agosto alle ore 23 dal pontile Bestoso le coreografie luminose saranno a tempo di musica su quella che diventerà la colonna sonora del Ferragosto alassino.

Dopo l’”Inferno” e il “Purgatorio” le suggestive Grotte di Borgio Verezzi ospitano il “Paradiso” di Dante Alighieri, con cui si conclude il viaggio nelle tre cantiche della “Divina Commedia”: lo spettacolo itinerante per gruppi di spettatori (primo ingresso alle 20:15, ultimo alle 22:45) andrà in scena in prima nazionale il 12, 13, 14 e 16 agosto nell’ambito del 53° Festival di Borgio Verezzi.

Ad interpretarlo saranno gli attori della Compagnia Teatrale Uno Sguardo dal Palcoscenico di Cairo Montenotte, che lo produce, Giovanni Bortolotti, Luca D’Angelo, Alessio Dalmazzone, Gaia De Marzio, Silvio Eiraldi, Valentina Ferraro, Omar Scarrone e Monica Russo, con la partecipazione straordinaria di Miriam Mesturino, Manuel Signorelli, Davide Diamanti. La regia ancora una volta è di Silvio Eiraldi mentre i costumi sono stati realizzati da I Coribanti del Liceo Martini Chiabrera di Savona.

La Pro Loco di Altare organizza la Festa di San Rocco nell’area picnic, in località Lipiani, ad Altare. Da giovedì 15 a sabato 17 agosto dalle ore 19 stand gastronomici.

In programma anche il divertente intrattenimento musicale giovedì 15 agosto dalle 21:30 con disco dance anni ’80 e ’90, venerdì 16 agosto dalle 21 tradizionale ballo liscio con orchestra Saturni e a seguire dj set con Yari dj, sabato 17 agosto alle 21:30 concerto band Divina e a seguire dj set con VR dj.

A Ferragosto alle ore 21:30 sul lungomare di Albenga va in scena il concerto dei Libero Arbitrio. La live band accomuna musicisti legati da una forte passione per la musica, di consolidate singole esperienze e abilità strumentali e vocali, che permettono loro di esprimere un proprio stile nel proporre un significativo “Tributo alla DiscoMusic” degli anni ’70 e ’80, accompagnato e fortemente caratterizzato da un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata.

Rigorosamente dal vivo i Libero Arbitrio esprimono tanta energia musicale ed un deciso impatto e look scenico per il gradimento e divertimento del pubblico di ogni età che si ritrova partecipe di un concerto-live con un forte coinvolgimento in quella discomusic anni ’70 e ’80 sempre più apprezzata e ricercata.

Andora. Il 16 agosto, data della sua morte, in tutto il mondo si ricorda Elvis Presley. In Italia Joe Bavota, il sosia ufficiale del grande cantante americano, proporrà un recital sul molo Thor Heyerdahl in cui ne racconterà la storia.

Sarà il clou di tre giorni dedicati ai grandi della musica internazionale che partirà il 14 agosto con il concerto degli amatissimi Libero Arbitrio, che proporranno i grandi successi anni ’70 e ’80, per proseguire il 15 agosto con il live “Shine Pink Floyd Music Experience” e il 16 agosto con il tributo ufficiale a Elvis.