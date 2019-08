Fumo da un appartamento a Borghetto: intervento dei vigili del fuoco

Borghetto Santo Spirito. Due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenute questa sera in via Tiziano, a Borghetto Santo Spirito, per un presunto incendio divampato all’interno di un appartamento.

A dare l’allarme alcuni residenti della zona, spaventati dalla densa nube di fumo sprigionatasi dall’alloggio intorno alle 18 di oggi.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno accertato che a provocare il fumo era un apparecchio elettrico in cortocircuito. I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per mettere in sicurezza l’abitazione.

Per fortuna non si segnalano feriti né danni alle cose.