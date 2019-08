Alassio. Nell’ultimo mese i fratelli Francesco e Leonardo Canepa hanno partecipato a numerose competizioni, molte delle quali d’importanza nazionale, come la Bassano-Montegrappa e l’internazionale di Briga Novarese, fino alla più importante per palmares e presenza dei migliori a livello mondiale come il Gran Premio di Capodarco.

In queste corse si è evidenziato come i ragazzi seguiti da Wladimir Belli abbiano continuato un progressivo miglioramento sotto ogni punto di vista e, nonostante alcuni acciacchi dovuti a qualche caduta e soprattutto alla bronchite che ha colpito Leonardo 10 giorni fa alla classica di Capodarco, i portacolori della G.S. Garlaschese hanno lasciato il segno con prestazioni da primi della classe. A oggi manca solo l’acuto per vedere il loro nome in cima agli ordini di arrivo.

Tenendo conto che da soli tre mesi i fratelli Canepa hanno ripreso a correre, il futuro non può non essere roseo. Dopo una corsa in Piemonte nella giornata di sabato 24 agosto, li aspetta un altro appuntamento per domenica 25 agosto con il 68° Gran premio Colli Rovescalesi, ove cercheranno di conquistare un buon piazzamento che avrebbero entrambi meritato nelle loro gare più recenti.