Savona. Nutrita la rappresentanza savonese al Forum internazionale Pierre de Coubertin: oltre a Rosanna La Spesa, coordinatrice del progetto, sono in Francia anche Sofia Ciarlo e Virginia Cavaleri, della palestra Olimpia Savona.

Le due atlete, che brillano nel taekwondo, sono così parte di un progetto internazionale volto a promuovere gli ideali di Pierre de Coubertin. A vari livelli, il Comitato si occupa della promozione e della diffusione dell’olimpismo, con un’attenzione mirata all’edicazione attraverso lo sport all’interno delle scuole e nei luoghi di formazione. La piccola delegazione italiana è composta da Sofia Ciarlo e Virginia Cavaleri del club sportivo Olimpia taekwondo di Savona. Le studentesse sono state preparate dalla responsabile del Team Italia Rosanna La Spesa.

Foto 3 di 4







“Al meeting partecipano venticinque delegazioni, composte da studenti provenienti da tutto il mondo – spiega Rosanna La Spesa – Le nostre ragazze sono state impegnate nelle discipline dell’atletica, del nuoto, della corsa campestre, in test di conoscenza Olimpica, nella danza popolare e su argomenti di educazione olimpica. In sede di forum le atlete hanno sperimentato la petanque, le bocce in modalità paralimpica e molti altri sport di squadra e individuali. I ritmi di lavoro sono intensi, ma sostenuti dalla passione per le attività pratiche, culturali e soprattutto da una sana curiosità di ampliare le proprie esperienze e conoscenze”.