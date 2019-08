Fondo nazionale trasporti: approvato ordine del giorno in Consiglio regionale

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, sul tema del trasporto.

Il documento varato dall’assemblea legislativa ligure impegna la giunta a prevedere meccanismi di adeguamento del Fondo nazionale trasporti, a garantire il contributo pubblico nazionale adeguato ai fondi per la copertura degli oneri del contratto nazionale degli autoferrotranvieri e internavigatori e per la malattia, a individuare le risorse statali e comunitarie per il rinnovo o la conversione delle flotte verso alimentazioni meno inquinanti.

Infine, l’ordine del giorno impegna la Regione a sensibilizzare il Governo sulla necessità di realizzare e finanziare il PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) genovese e sull’ottenimento della proroga del Decreto Genova per gli anni 2010 e 2012.