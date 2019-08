Flavio Bertuzzo conquista l’argento agli European Masters Games

Si stanno tenendo in questi giorni al Parco Ruffini di Torino, presso lo stadio Primo Nebiolo gli European Masters Games, ovvero le Olimpiadi, dedicate appunto al mondo Master. Fra i presenti c’era anche Flavio Bertuzzo di Millesimo che si è messo in evidenza partecipando a ben cinque gare fra lanci e salti.

Il ponentino ha colto la medaglia d’argento nel salto con l’asta, mentre si è fermato purtroppo solo al quarto posto sia nel giavellotto che nel martello, disciplina in cui comunque si è tolto la soddisfazione di essere il terzo europeo in classifica. Per lui anche un sesto posto nel lancio del disco per poi concludere con un altro sesto posto nel salto triplo. Nel complesso un’ottima prova se si considera che i partecipanti all’evento erano ben 30 mila.