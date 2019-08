Fine estate caldo per le bocce nel Savonese: ecco vincitori ed eventi futuri

Savona. Mario Mainero e Giuseppe Soddu hanno vinto la gara regionale a coppie di bocce disputata a Loano e riservata alle categorie BD e CC. I rappresentanti del Finale hanno sconfitto nel match decisivo l’Alassina di Piero Damiano e Guido Gamba. Al terzo posto si sono piazzati Marco Morotti e Nicolò Rossi dell’Andora e Vasco Ghierardelli e Luciano Piretta della Loanese.

A Ventimiglia la gara regionale a coppie AC e BB è stata vinta dalla Cellese di Marco Damonte e Roberto Apicella, che in finale hanno sconfitto i francesi Valerio Bruni ed Eric Lotto.

A livello interregionale, per la Seconda categoria Nord-Ovest sono in programma nel weekend le finali a Racconigi, provincia di Cuneo. Per la Liguria ci saranno l’Andora, l’Arnasco e il Millesimo, contro un Piemonte rappresentato da Marene, Enviese, La Tola Torino e la Perosina e una Val d’Aosta con la Bassavalle. Andora e Millesimo saranno nel gruppo A, mentre l’Arnasco nel gruppo B. Si inizia sabato mattina alle 9.00, finali nel pomeriggio di domenica.

In attesa dei campionati di Serie A, Serie A2 e Serie B, l’attività delle bocce nel Savonese non si ferma. In settimana a Millesimo si sta disputando il memorial Paolo Resio, dedicato all’ex presidente del Comitato provinciale: otto i team che hanno aderito, con terne di categoria B, C e D.

Finale stasera anche ad Andora, per la gara a a terne CCD del memorial Giorgio Trifoglio. Si inizia alle 20.30.

A Savona c’è invece attesa per il 9 settembre, quando si disputerà il memorial Giancarlo Scorza, gara a poul a quadrette con sedici formazioni, nelle quali saranno presenti alcuni giocatori della Serie A. Il memorial ricorda uno dei più grandi campioni delle bocce savonesi, protagonista anche in Serie A con molti team. La finale sarà disputata il 17 settembre.