Finali Under 15: la Rari Nantes Savona pareggia ed è prima nel girone

Savona. Alla Rari Nantes Savona era sufficiente un pareggio per vincere il girone della prima fase, ed un pareggio è stato.

Nella fase finale del campionato Under 15, in corso ad Ostia, i biancorossi hanno pareggiato 5-5 con l’Acquachiara. I napoletani hanno condotto a lungo, arrivando sul 3-1 ad inizio secondo quarto; i savonesi hanno impattato sul 3-3 e sul 4-4, per poi passare avanti con una rete di Di Murro, fino a subire il 5 pari.

Il tabellino:

Acquachiara Ati 2000 – Carige Rari Nantes Savona 5-5

(Parziali: 2-1, 1-2, 1-1, 1-1)

Acquachiara Ati 2000: Chianese, Cielo, Fortunato 1, Maione 1, Cassaniti, Di Guida, Fr. Angelone, D. Musacchio, C. Angelone, Fa. Angelone 2, M. Rocchino 1, Nazzaro, Marialto, Di Maro, Sauro. All. Petrucci.

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, Bragantini 1, Felline, Galleano, Gastaldello, Nuzzo, Severino, Di Murro 1, Urbinati, Taramasco 1, Cora 2, Asco, Aschiero, Giordano. All. F. Mistrangelo.

Arbitri: Gavrilovic e Petrini.

Parità, 3-3, anche tra San Mauro e Brescia. Nell’altro raggruppamento vittorie per 5-1 della Roma Vis Nova sul Posillipo e per 10-2 della Pro Recco sul Telimar Palermo.

La classifica finale del girone 1: Roma Vis Nova 9; Pro Recco 6; Posillipo 3; Telimar Palermo 0.

La classifica finale del girone 2: Savona 7; Brescia 4; Acquachiara 4; San Mauro 1.

Oggi si giocano i quarti di finale, con la sfida tra Rari Nantes Savona e Telimar Palermo, e le semifinali. Domani le finali.