Finale Ligure, spettacolo sulla sabbia ai Bagni Boncardo: in scena “L’ora blu”

Finale Ligure. Le sere del 12 e 13 agosto si potrà assistere ad uno spettacolo teatrale con i piedi nella sabbia. I Bagni Boncardo, in collaborazione con Associazione InDialogo e col supporto di Libreria Centofiori, inaugurano questa nuova proposta culturale allestendo un palco direttamente in spiaggia, esaltando le suggestioni offerte dal bellissimo panorama naturale.

In scena “L’ora blu”, spettacolo di Chiara Tessiore a partire da un’idea di Sara Zanobbio e Chiara Tessiore con suggestioni poetiche liberamente ispirate all’opera di Fernando Pessoa. Con Chiara Tessiore e Sara Zanobbi, musica dal vivo di Diego Maffezzoni, scene e luci di Alessandro Barbieri.

Così come nell’ora blu si confondono il giorno e la notte, in questo spettacolo il recital poetico si confonde con la storia narrata. Due figure femminili, ancelle dell’ora blu, indagano i pensieri di un musicista che si sofferma, pensoso, sulla riva. Cercano di orientare la sua volontà, in bilico tra il sogno e il ricordo, prima che la notte sopraggiunga a cancellare ogni memoria del giorno.

Sara Zanobbio, attrice diplomata alla Paolo Grassi di Milano e docente di recitazione presso il Teatro Sociale di Como, e Chiara Tessiore, attrice diplomata alla Nico Pepe di Udine e docente presso il Teatro delle Udienze di Finale Ligure, inaugurano la rassegna Riva Baciata, e ne saranno successivamente direttrici artistiche. Affezionate al territorio finalese e interessate al suo sviluppo culturale, si augurano di offrire una proposta originale, che affascini il pubblico per la location d’eccezione e lo coinvolga con un programma artistico di alto livello.

Lo spettacolo teatrale in riva al mare si terrà presso i Bagni Boncardo lunedì 12 e martedì 13 agosto alle 20.30 e avrà una durata di circa un’ora. Ingresso al costo di 15 euro, prevendita presso Bagni Boncardo o Libreria Centofiori.