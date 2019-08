Finale Ligure. “La foce del torrente Pora a Finale ligure è soffocata da alghe e vegetazione fluviale e gli animali hanno cominciato a morire”. E’ l’allarme ricevuto dai volontari della Protezione Animali savonese da parte di turisti e residenti, che l’associazione ha “girato” al sindaco con la richiesta di intervenire adeguatamente nell’alveo “come stanno già facendo altre amministrazioni, soprattutto nello spezzino, alle prese con situazioni analoghe”.

“A soccombere non sono solo i pesci – spiegano dalla Protezione Animali – ma anche gli animali selvatici che frequentato o vivono nel torrente, soprattutto i germani reali, alcuni dei quali sono stati recuperati dai volontari dell’Enpa e sono ora in cura nella sede di Savona”.

L’Enpa coglie l’occasione per intervenire sul crescente problema del soccorso dei soggetti selvatici feriti, malati e nidiacei caduti dai nidi: “Un’attività immensa e faticosissima portata avanti da un manipolo di volontari di un’associazione non governativa e privata, che riceve scarso aiuto manuale dagli altri animalisti e soltanto un limitato contributo economico dalla regione Liguria; a cui l’associazione sollecita di organizzare al più presto, come prevede la legge, tale servizio con mezzi e risorse adeguate”.