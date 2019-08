Finale: la Juniores ai nastri di partenza

Finale Ligure. Anche per la Juniores del Finale è arrivato il momento di ricominciare a fare sul serio. Da ieri, lunedì 12 agosto, ha avuto inizio la preparazione pre campionato, che durerà sino alla metà di settembre, quando prenderà il via l’attività agonistica.

Dopo l’ultima stagione non brillante, conclusasi con la salvezza raggiunta attraverso i playout e molte difficoltà, la società ha deciso di ripartire pianificando con largo anticipo la stagione sportiva 2019/20.

Sulla panchina giallorossoblù siederà Stefano Gaggero, ex allenatore degli Allievi, che da subito vuole mettere in chiaro quelli che saranno i principi fondamentali, ovvero serietà, dedizione, applicazione e spirito di sacrificio. “La società desidera che la squadra Juniores sia fattivamente di supporto al progetto della prima squadra – dice il tecnico alassino -, per cui il lavoro che svolgeranno i ragazzi sarà improntato alla riproposizione dei concetti di mister Buttu, con l’obiettivo di provare a preparare giocatori pronti ad affacciarsi al palcoscenico dell’Eccellenza”.

“Dopo una soddisfacente stagione alla guida degli Allievi – continua Gaggero – ho accettato con entusiasmo la proposta del Finale, per la serietà del progetto societario e tecnico nonché per la presenza di due figure competenti e carismatiche come Pietro Buttu e Vincenzo Sgambato”.