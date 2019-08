Finale Ligure. “Un modello di sinergia pubblico-privato”: parole del sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, che ha parlato della Fortezza di Castelfranco e della sua gestione a margine dell’evento “Digital Fiction Festival”.

Il primo cittadino finalese non ha nascosto la sua soddisfazione per la “governance” della struttura finalese, in grado di ospitare eventi e manifestazioni importanti in una location unica e suggestiva, senza contare i servizi e l’accoglienza.

“La scelta del Comune con un bando per affidare la struttura si è rivelata vincente, certo siamo stati fortunati a trovare imprenditori capaci e con la voglia di investire, tuttavia il risultato è sotto gli occhi di tutti: un recupero e una valorizzazione di un pezzo di storia finalese oggi fruibile al pubblico e con iniziaitve di livello e qualità che possono attrarre tanti visitatori durante tutto l’anno”.

E il sindaco finalese aggiunge: “Indubbiamente quanto realizzato alla Fortezza di Castelfranco può essere replicato anche per altre strutture finalesi, penso a Castel Gavone o Castel San Giovanni e ci impegneremo in questa direzione, con l’obiettivo di promuovere le nostre bellezze e il nostro patrimonio artistico e culturale, fonte primaria della nostra attrattiva e del nostro appeal turistico”.

“Sono convinto che dalla Fortezza di Castelfranco possiamo ammirare e vivere uno degli angoli più belli del Mediterraneo, una vista splendida, un panorama unico per il nostro comprensorio e per la riviera ligure: speriamo di poter proseguire su questa strada regalando a cittadini e turisti emozioni e suggestioni come questa struttura sta dimostrando di poter offrire” conclude Frascherelli.