Finale, al via la stagione degli Allievi 2003. Mister Intili: “Gruppo sano che si divertirà”

Finale Ligure. In casa Finale non saranno solo prima squadra e Juniores a svolgere la preparazione estiva: infatti anche per gli Allievi 2003 è arrivato il tempo di mettersi al lavoro.

Un gruppo molto numeroso e con qualche faccia nuova quello guidato da Gianluca Intili, prima allenatore degli Esordienti ed ora scelto dallo staff dirigenziale come nuova guida della squadra Allievi 2003.

“In sinergia con il responsabile del settore giovanile Sgambato, abbiamo realizzato un buon lavoro di reclutamento, volto a completare un gruppo già di ottima qualità – afferma il tecnico borghettino -. Ho concordato l’inizio della preparazione per il prossimo lunedì 19 agosto, tuttavia l’elevata qualità media del gruppo ha fatto sì che Mister Buttu abbia chiamato ben sei elementi a svolgere la preparazione con la prima squadra. Anche per questo motivo ho, con piacere, affiancato mister Gaggero durante i primi allenamenti della leva Juniores iniziando una prima opera d’integrazione tra i due gruppi.”

Ma quali saranno i traguardi da perseguire? “Certamente è ancora un po’ presto per individuare degli obiettivi – aggiunge Intili – anche se non nascondiamo la nostra legittima ambizione alla qualificazione per la fase regionale del campionato Allievi“.

Secondo il tecnico però, l’armonia nel gruppo è fondamentale per raggiungere dei risultati. “I ragazzi vengono più volentieri al campo se si trovano bene fra di loro – spiega Intili -. Comunque, già da questi primi allenamenti, vedo che è un gruppo sano e che si diverte a giocare insieme. Cercherò di lavorarci ancora, perché sono convinto che potrà essere il nostro punto di forza!”.