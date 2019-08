Fiere, arte, prodotti tipici, spettacoli musicali: un brioso fine settimana di eventi in provincia

Provincia. “I veri viaggiatori sono persone curiose alla ricerca di novità e sorprese”, dice il sociologo Paolo Crepet. Due caratteristiche che non mancano mai nel consueto “viaggio” che noi “eventofili” possiamo intraprendere ogni fine settimana facendo tappa in una o più delle numerosissime iniziative in agenda in riva al mare o tra le nostre valli e colline.

Il nostro “navigatore di bordo” IVG Eventi ci consiglia questa volta di partire dall’entroterra. Il centro storico di Carcare torna infatti ad ospitare l’Antica Fiera del Bestiame, l’esposizione dei migliori bovini piemontesi e di laboriosi macchinari agricoli a fianco a mercatini dei produttori e degli artigiani e spettacoli musicali dal vivo.

Dopodiché orientiamo la nostra “bussola” verso la costa, in particolare tra “Caruggi e Lanterne” della frazione Ellera di Albisola Superiore, dove possiamo imboccare il percorso itinerante artistico dedicato al tema della luce o quello culinario con diverse specialità e street food. E come la “scia” lungomare dell’Aurelia farà scorrere il nostro “gps” più a ponente, così “I Birrai di Offenburg” faranno scorrere fiumi di “bionde” e “rosse”, suggellando un frizzante gemellaggio tra Pietra Ligure e la Germania.

Dalle apprezzate proprietà gustative di questi ottimi boccali scivoliamo infine un po’ più in là, a Finale Ligure, dove ci sarà tutto il tempo per scegliere cosa degustare tra pesci fritti, focaccini, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto ed altre sfiziosità per aperitivi sfiziosi nell’ultimo appuntamento di “Vari Gotti&Fritti”.

Carcare. Fino a domenica 1 settembre si terrà l’Antica Fiera del Bestiame. Il centro storico ospiterà, come tutti gli anni, la fiera espositiva del bovino di Razza Piemontese, che sarà affiancata da manifestazioni culinarie dedicate ai prodotti locali, mercato dei produttori e dell’artigianato, iniziative culturali, musica dal vivo ed esposizione di macchinari agricoli.

Venerdì 30 agosto alle ore 20:45 a Villa Barrili l’Associazione Musicale Rossini con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Carcare organizza un concerto di musica classica di strumenti a pizzico in cui si esibirà il PizzicanDuo, formato da Paola Esposito (già mandolino primo dell’Orchestra a Pizzico Ligure) e Marco Pizzorno alla chitarra.

Domenica 1 settembre con due appuntamenti alle 11 e alle 16:30 nel prato antistante le scuole elementari di Carcare si terrà una dimostrazione di sheepdog, una pratica che nasce dal lavoro dei cani da pastore con i greggi di pecore.

Albisola Superiore. Fino a sabato 31 agosto il centro storico della frazione Ellera ospiterà “Caruggi e Lanterne” con un percorso itinerante artistico e culinario. Il percorso artistico sarà dedicato al tema della luce (direzione artistica di Patrizia Zunino by Sacanò bags). In programma anche “L’arte del Fuoco”, forno di carta sperimentale a legna per cuocere la ceramica di Marcello Mannuzza e Guido Garbarino.

L’itinerario enogastronomico presenterà diverse specialità nel prato della Chiesa e street food lungo i caratteristici carruggi. Spazio anche alla buona musica: venerdì 29 agosto musica folk e irish music con Clan Banlieue, sabato 30 agosto Pulin & the little mice (folk on fusion acoustic band), domenica 31 agosto i Libero Arbitrio (live disco music).

Venerdì 30 agosto dalle ore 18 da piazza Cairoli si terrà la “Passeggiata con gli artisti albisolesi” tra i suggestivi caruggi, nell’ambito nel progetto “Cultura.360” ideato e organizzato dall’Assessorato comunale alla Cultura per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Gli artisti del territorio Tony Tedesco, Carlo Tirone e Tony Salem accompagneranno i visitatori in un’esperienza unica nel suo genere.

Pietra Ligure. Fino a sabato 31 agosto a Ranzi “I Birrai di Offenburg” suggelleranno il gemellaggio enogastronomico tra la bionda Birra e il rosso Nostralino. I birrai tedeschi porteranno direttamente dalla Germania fiumi di birra, würstel e altre gustosissime specialità della Foresta Nera mentre i “cuochi” del Circolo Giovane Ranzi rielaboreranno per l’occasione alcuni dei piatti tipici della nostra tradizione.

Come consuetudine la parola d’ordine nel menù è qualità: la Birra verrà spillata in bicchieri rigorosamente di vetro e di forma diversa a seconda del tipo di birra scelto: la bionda Export piacevole e facile da bere, la Pils dal colore dorato e dal gusto amaro oppure la torbida Weiss ottenuta dal frumento e dal piacevole aroma fruttato.

I würstel 100% tedeschi, grossi e speziati, verranno cucinata alla piastra o bolliti e accompagnati dagli immancabili crauti. Tra le specialità tedesche segnaliamo i Rippchen, gustosissima carne di maiale, i rinomati prosciutti e formaggi della Foresta Nera, il Fleishkase, pasta di würstel cotta al forno e la Kasekuchen, la torta dolce a base di formaggio.

Finale Ligure. Ci sarà tempo fino a sabato 31 agosto per partecipare all’ultimo appuntamento di “Vari Gotti&Fritti”, che animerà il porto con le prelibatezza proposte dalle associazioni locali e dai produttori di vino, birra e gelati del territorio.

Tra le proposte pesci fritti, focaccini del finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, antipasti con formaggi e torte di verdure, panini con la salsiccia, dolci della tradizione, gelato artigianale, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

La location dell’evento è unica e il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno e avere la possibilità di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione. “Vari Gotti&Fritti” non è però solo enogastronomia ma anche attività informative e teorico pratiche legate al mare con gli stand informativi del Circolo Nautico e della Lega Navale del Finale.

Sassello. Sabato 31 agosto alle ore 20:45 al Teatro Parrocchiale il soprano Linda Campanella, il basso Matteo Peirone e l’ensemble Dodecacellos, diretto da Andrea Albertini, si esibiranno nello spettacolo musicale “That’s Amore – Dall’Italia al mondo, cantando d’amor”, un “viaggio” che parte dalla lirica e si sposta verso forme più moderne di rilettura di un sentimento così eterno.

Alla classicità di Mozart, il languore di Tosti, il virtuosismo di Benedict, il linguaggio intenso del musical americano e della tradizione sudamericana, la potenza ipnotica de “Il fantasma dell’Opera” si affiancano testi poetici che in maniera misurata indicheranno la strada, da Dante a Dickinson. E poi alcune sorprese “fuori programma”… perché uno spettacolo deve far riflettere, emozionare e divertire.

Lo spettacolo ha avuto il suo debutto nella stagione 2018 dell’Opera Giocosa di Savona con un enorme successo di pubblico e critica.