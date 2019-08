Fiction, cabaret, sagre e spettacoli: strabiliante weekend di eventi in provincia

Provincia. “Chi dorme d’agosto, dorme a suo costo”, recita un tipico adagio toscano. In fondo è vero: i giorni d’estate, d’agosto soprattutto, non sono fatti per sonnecchiare e perder tempo ma per oziare intelligentemente e intrattenersi con le imperdibili manifestazioni che si moltiplicano ogni giorno di più nell’immenso “alveare” IVG Eventi.

L'”ape regina” è senza dubbio il Digital Fiction Festival di Finale Ligure: le più recenti produzioni televisive internazionali saranno al centro di questa kermesse così unica, innovativa e glamour nel panorama italiano del piccolo schermo.

Con la sua verve comica e la sua spiazzante ironia il cabarettista Claudio Lauretta “pungerà” il pubblico del campo sportivo cittadino di Erli, che accorrerà sicuramente numeroso al suo divertentissimo one man show “Il paese dell’umorismo”.

Diversi anche gli appuntamenti “al bacio”. Le più saporite tradizioni culinarie liguri saranno degnamente rispettate ad Albisola Superiore con la quinta edizione di “#Liguritudine e dintorni”. I piatti tipici nostrani saranno serviti anche a Balestrino nella nuova edizione della rinomata Storica Sagra di Balestrino. Potremo degustare ottime pietanze cucinate come in passato anche alla Sagra “A Vain Pe’ mangia’ Bèn” ad Albenga.

Finale Ligure. Fino a domenica 4 agosto alla Fortezza di Castelfranco appuntamento con il Digital Fiction Festival, prima manifestazione in Italia interamente dedicata alla fiction internazionale, sostenuta dalla Genova Liguria Film Commission, dalla Regione Liguria, dal Comune di Finale Ligure, dalla Fondazione De Mari e dall’Unione Provinciale Albergatori e che gode del patrocinio della Rai e della partnership di Rai Fiction.

Quattro giorni di attività che ruoteranno intorno alla fiction internazionale ma che vedranno anche ampi spazi dedicati alle produzioni italiane, con un’attenzione particolare a quelle girate in Liguria. Il DFF sarà quindi anche l’occasione per presentare in anteprima alcuni teaser di importanti fiction italiane – attualmente in lavorazione in Liguria – che saranno sugli schermi dal prossimo anno.

A curare la direzione artistica del DFF è Walter Iuzzolino, ligure di origine ma da molti anni residente a Londra, uno fra i maggiori esperti mondiali del settore editor del canale britannico Channel 4 e ideatore del servizio internazionale di streaming Walter Present. Iuzzolino selezionerà all’interno del panorama internazionale dieci fiction che verranno presentate ad una commissione tecnica (formata da registi, sceneggiatori e altri addetti ai lavori del settore), che avrà il compito di scegliere le migliori cinque che verranno quindi presentate al pubblico nel corso del festival.

Erli. Un mare di risate sotto un “tappeto” di stelle con il più esilarante cabarettista di sempre da non perdere assolutamente: sabato 3 agosto alle ore 21 al Campo sportivo il Ristorante Locanda Da Lisetta presenta “Il paese dell’umorismo”, cena e live show con l’imitatore e cabarettista Claudio Lauretta.

Antipasti a buffet, a seguire cena servita, antipasti di terra, lasagne al pesto o al ragù, crostata e bevande incluse.

Albisola Superiore. Fino a sabato 3 agosto a partire dalle 19 in via della Rovere ha luogo la quinta edizione di “#Liguritudine e dintorni”, un evento dedicato alla gastronomia e alle tradizioni liguri. Dieci i ristoratori e le associazioni partecipanti che prepareranno piatti e menù con la formula dello street food.

Oltre al percorso gastronomico vi sarà un ricco programma di eventi collaterali: mostre fotografiche, arte, artigianato, libri, giochi gonfiabili, animazione per bambini e musica.

Non perdetevi neanche un appuntamento della manifestazione: ecco il programma.

Fino a domenica 4 agosto torna a Balestrino, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, una nuova edizione della rinomata Storica Sagra di Balestrino. Protagonisti delle tre serate saranno i piatti tipici cucinati secondo le antiche tradizioni balestrinesi.

Le serate saranno allietate dalla musica di Sara e Marco (2 agosto), Debora Sbarra (3 agosto) e dell’Orchestra Laura Fiori (4 agosto). Durante le serate saranno visitabili il Catasto Napoleonico, sarà allestita una mostra d’arte e sarà presente un’area bimbi.

Inoltre da quest’anno la sagra è plastic free: tutte le stoviglie usa e getta saranno compostabili.

Albenga. Fino a domenica 4 agosto la Parrocchia San Bernardino, in località Vadino, organizza la Sagra “A Vain Pe’ mangia’ Bèn” con deliziosi piatti cucinati come una volta e tanta buona musica suonata dal vivo.

L’apertura degli stand gastronomici è fissata per le ore 19:30.

Al 53° Festival di Borgio Verezzi arriva una commedia di Goldoni, riscritta da Natalino Balasso, dal titolo “I due gemelli… veneziani”, che debutta sabato 3 agosto in prima nazionale alle 21:30 in piazza sant’Agostino e sarà replicata domenica 4 e lunedì 5 agosto alla stessa ora. Ne sarà regista e protagonista Jurij Ferrini, nel ruolo dei due gemelli, Zanetto e Tonino.

In questa nuova versione “I due gemelli” è sia un classico goldoniano sia una scrittura originale contemporanea: due spettacoli in uno. “Uno spettacolo di puro divertimento”, assicura Ferrini. Il testo di Balasso, infatti, è ambientata negli anni Settanta (anni di piombo con movimenti di protesta e due fronti opposti: comunisti e fascisti, rossi e neri) e offre “un interessante spunto di riflessione sul tema dell’apparenza”.

Prima dell’inizio dello spettacolo, sabato sera, Federico Delfino, presidente della Fondazione De Mari, consegnerà il premio destinato ogni anno “all’attore o all’attrice emergente che si sia particolarmente distinto al Festival di Borgio Verezzi”. Il riconoscimento della De Mari è stato assegnato per l’edizione 2018 a Valentina Picello.