Borgio Verezzi. Giancarlo Fares, regista di “Non si uccidono così anche i cavalli?”, ha ricevuto dal presidente Luciano Pasquale il Premio Camera di commercio delle Riviere di Liguria, assegnato ogni anno allo spettacolo di maggior successo del Festival di Borgio Verezzi.

La cerimonia, condotta da Maddalena Pizzonia, consigliere comunale delegato al teatro, si è tenuta prima dell’ultima replica de “I due gemelli… veneziani”, protagonista Jurij Ferrini, che si è congedato tra le risate e gli applausi di un foltissimo pubblico.

Foto 3 di 3





Ispirato al celebre film di Sidney Pollack, “Non si uccidono così anche i cavalli?” aveva chiuso brillantemente l’edizione 2018 del Festival, diretto con mano sicura da Fares, e interpretato da uno straordinario Giuseppe Zeno con l’eccellente Sara Valerio, quattordici scatenati ballerini e la strepitosa band di Piji Siciliani.

Questa la motivazione del Premio: “Non si uccidono così anche i cavalli? ha affrontato un tema di drammatica attualità come la superficialità e il cinismo dello show business, un mondo spesso illusorio e rivolto ai giovani. Uno spettacolo complesso e multimediale, tra prosa, ballo e musica dal vivo, che non a caso ha avuto un’ottima risposta in termini di affluenza e di gradimento da parte del pubblico e una buona risonanza su media e social”.