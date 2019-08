Festa grande per la chiusura della Scuola Vela del Club Nautico di Varazze

Il Varazze Club Nautico si è riunito sabato 24 agosto per la regata di fine Scuola Vela, evento che ha coinvolto sia gli Allievi che il Gruppo Agonistico della società ponentina. Parco barche molto vasto con categorie che andavano dalla Star all’Optimist, ma anche le Laser, Laser Bahia, Feva e molte altre.

Vento non costante che ha costretto l’organizzazione a posizionare la boa di bolina di fronte alla spiaggia cosa che ha fatto piacere ai bagnanti e hai turisti presenti. Percorso a bastone per consentire agli Optimist di poter prendere parte alle tre regate alla quale hanno presto parte complessivamente 22 imbarcazioni e 35 regatanti. Bilancio positivo come dicono gli organizzatori che si sono detti soddisfatti dello svolgimento della scuola.

“La scuola vela che si è svolta quest’anno presso la nuova ‘scuola di mare Pino Carattino’ ha visto numerosi allievi che si sono succeduti in vari corsi a partire da maggio – dicono da Varazze – con la formula del Sail Camp e con corsi base, perfezionamento e week end. Grazie all’opera instancabile e tecnicamente qualificata degli istruttori Veronica Rocca, Lorenzo Ferro, Matteo Pizzorno e Federica Ascenso in un clima di amicizia e divertimento”.