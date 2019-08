Ceriale. Grande successo per la tradizionale Festa di San Rocco a Ceriale.

Tanta partecipazione alla processione per le vie del paese, alla quale hanno preso parte numerose Confraternite con i loro Crocefissi.

di 5 Galleria fotografica Festa di San Rocco a Ceriale









Per la prima volta hanno partecipato anche sindaci e rappresentanze del comprensorio.

“In primo luogo vorrei ringraziare per la partecipazione Luigi Carobene, vice sindaco di Cetara, comune gemellato con Ceriale, che ha voluto onorarci della sua presenza con grande apprezzamento da parte della comunità cetarese molto numerosa a Ceriale. Non da meno il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa e il presidente del Consiglio comunale Diego Distilo, in rappresentanza del comune di Albenga” afferma il sindaco di Ceriale Luigi Romano.

Molto apprezzato anche lo spettacolo pirotecnico che ha chiuso la giornata di festeggiamenti.

“Numerosi sono stati i messaggi di compiacimento che sono pervenuti all’amministrazione comunale al termine della serata di festa”.

“E’ stata una estate e una settimana di Ferragosto molto intensa, con tanti eventi e iniziative organizzate nel nostro territorio. Ad oggi è ancora prematuro fare bilanci definitivi sulla stagione estiva, ma sono molto soddisfatto per quanto la nostra amministrazione ha fatto per rendere piacevole il soggiorno a Ceriale ad ospiti e residenti” conclude il sindaco cerialese.