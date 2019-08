Festa di Massimino, in tre giorni 8000 visitatori: tra gli ospiti anche l’assessore di Savona Zunato

Savona. Si è tenuta il 3 agosto scorso la grande festa a Massimino, paesino dell’entroterra savonese, ai confini col Piemonte, con soli 120 abitanti. Per tre giorni il borgo si è “trasformato” in un grande centro di aggregazione sociale tale da attrarre 8000 persone, che hanno potuto così apprezzare le bellezze naturalistiche, storiche e culturali, non mancando naturalmente la degustazione di piatti della locale tradizione contadina.

“Ma non è tutto – commenta l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona, Maria Zunato, ospite dell’evento – per la prossima stagione invernale Massimino sarà ‘il Paese di Babbo Natale’, un evento da non perdere per la gioia di grandi e piccini”.

“Ho partecipato con gioia a questo evento d’estate, con la promessa di ritornare a Natale” conclude Zunato.