Stella. Una nuova e grande soddisfazione per Federica Naso, atleta della compagnia Arcieri 5 Stelle di Stella San Giovanni. Ha infatti vinto la medaglia di bronzo nell’arco olimpico ai campionati italiani tiro di campagna che si sono svolti il 27-28 luglio a Gambarie di S. Stefano, in provincia di Reggio Calabria, nella categoria ragazze.

Si tratta di gare che si svolgono nei boschi, su bersagli sia a distanze conosciute, sia sconosciute. Su un percorso molto tecnico e difficile Federica, alla sua prima partecipazione, ha sfoderato una gara tutta concentrazione e attenzione e, pur non essendo partita con i favori del pronostico, ha conquistato un meritatissimo terzo posto.

Foto 3 di 4







Felicissima la giovane atleta albenganese, che come sempre non tradisce nelle gare che contano. Grande soddisfazione espressa dal presidente degli Arcieri 5 Stelle Piero Merlone, che ha fattoi complimenti alla giovane atleta per il suo grande impegno.

Ora la società si aspetta Federica alla gara di casa del 25 agosto per i doverosi festeggiamenti ufficiali.