Pietra Ligure. “Con la Fashion Night, l’atteso ed esclusivo evento dedicato alla moda di domenica sera e “Si fa per ridere”, l’irresistibile appuntamento con la comicità ligure di ieri sera, l’estate pietrese ha segnato due grandi successi sia in termini di affluenza di pubblico che di coinvolgimento delle attività produttive, con un ottimo ritorno di visibilità per la nostra cittadina, anche grazie alla registrazione, per la Fashion Night, di programmi speciali dedicati al glamour trasmessi sui canali Mediaset, Sky e Class TV”.

Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, soddisfatto per i due eventi estivi che si sono svolti in piazza San Nicolò, nell’ambito della rassegna “Hello Summer 2019”.

“Entrambe le manifestazioni, organizzate da Facciamo Centro e dal Comune di Pietra Ligure, sono state occasione di grande spettacolo, reso ancora più avvincente dal talento e dalla bravura di artisti di spicco come Jo Squillo per la Fashion Night e Andrea Di Marco, Raco e Balbontin&Ceccon per la serata di cabaret”.

Domenica sera protagonisti eleganza e fascino con le sfilate di prestigiose boutique di Pietra Ligure, magistralmente presentate da una esuberante Jo Squillo, cantante, showgirl e conduttrice di grande sensibilità e bravura, cui hanno fatto cornice la magia della musica e della danza, con Nicole Magolie e Gabriele Gentile e Aurora Scarsi e le armoniose coreografie delle ballerine della scuola di danza “Il Corpo” e delle ginnaste della Polisportiva Maremola, con il finale strepitoso della performance di Jo Squillo e delle sue ballerine che hanno fatto cantare e ballare un’affollatissima piazza San Nicolò.

Successo bissato ieri sera con i comici di Zelig, Colorado e Buldozzer che, alternandosi sul palco di un’altrettanto gremita piazza San Nicolò, hanno dato vita ad uno spettacolo unico, all’insegna dell’ironia e del divertimento a 360°.

“Un mix di eccellenze per due serate memorabili che hanno coniugato design, lifestyle, cultura, creatività, spettacolo e divertimento in un’idea vincente capace di valorizzare la nostra città, con il suo patrimonio paesaggistico, culturale, storico ed enogastronomico e le sue attività produttive, in un connubio esclusivo, motore trainante del nostro turismo” aggiunge il primo cittadino pietrese.

“Insieme al vicesindaco e assessore al Turismo e alla Cultura Daniele Rembado e alla presidente di Facciamo Centro Renata Gibbone esprimiamo una grande soddisfazione per il successo di queste due iniziative e ringraziamo gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi due strepitosi eventi che hanno colorato e animato le notti pietresi”.

“Un ringraziamento mio personale e di tutta l’amministrazione a Facciamo Centro e alla sua instancabile presidente Renata Gibbone per l’enorme impegno organizzativo e non solo profuso nella programmazione degli eventi dell’estate pietrese che, peraltro, non è ancora finita ma riserva ancora belle sorprese”.