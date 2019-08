Fashion Night a Pietra, il Medioevo a Finale e le Miss a Loano: raggiante domenica di eventi in provincia

Provincia. “La Riviera di Ponente è veramente da consigliare a uomini, donne e bambini bisognosi di riposo”. Non può che far piacere agli abitanti della West Coast della Liguria l’autorevole elogio dei fratelli scrittori tedeschi Erika e Klaus Mann. Tanto più in una domenica, l’ultima di agosto e dell’estate meteorologica, in cui il ponente del Ponente accentra su di sé, come una forza centripeta, le manifestazioni più “stellari” dell'”universo” IVG Eventi.

Il “Sole” che ci illuminerà sarà Pietra Ligure. Lo “zenit” sarà uno degli appuntamenti più glamour della bella stagione: la Fashion Night, una lunga sfilata di ricamati e seducenti abiti di prestigiose e rinomate boutique. Un evento esclusivo, dunque, così come l’unico vero mercato di qualità de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, che attrarrà centinaia di “arraffatori” del meglio del Made in Italy artigianale.

Marte deve il suo nome al dio della guerra e proprio i duelli d’arme e i tornei tra nobili e audaci cavalieri saranno tra le più interessanti attrazioni del “Viaggio nel Medioevo” che avrà il suo “centro di gravità” a Finale Ligure. Ammalianti come la Luna, le aspiranti Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa sfoderanno le loro fascinose “armi” per convincere i severissimi giurati del concorso più glamour di Loano.

Come i satelliti ruotano intorno ai pianeti, così Albisola Superiore e Cairo Montenotte faranno da “contorno” alla riviera e all’entroterra: sulla Terrazza sul Mare tornano gli Sherocks con il loro “Tributo alle Donne del Rock”, spettacolo musicoculturale arricchito da aneddoti e curiosità, mentre piazza della Vittoria terrà insieme le associazioni del territorio nel loro “Soliday”.

Anche quest’anno Pietra Ligure è pronta per l’appuntamento più glamour dell’estate: la Fashion Night. Domenica 25 agosto dalle ore 21:30 il grande palcoscenico e la passerella in piazza san Nicolò ospiteranno le sfilate di prestigiose e rinomate boutique.

“Ma la grande sorpresa – dice Renata Gibbone, presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento, Facciamo Centro – sarà la conduzione della serata”. La notte del fascino e dell’eleganza sarà presentata infatti da Jo Squillo, cantante e showgirl ma anche conduttrice di grande talento e sensibilità, amatissima dal pubblico per la sua esuberanza e proverbiale intraprendenza. La sera del 25 agosto incanterà la piazza con le sue performance unitamente al corpo di ballo che si esibirà con lei.

“Oltre le proposte moda autunno inverno non mancheranno altri ospiti d’eccezione – prosegue la presidente di Facciamo Centro – come Nicole Magolie, affascinante interprete sudafricana dalla grande presenza scenica e vocalità straordinaria, accompagnata da Gabriele Gentile, noto al grande pubblico per la sua brillante carriera televisiva, e la piccola Aurora, reduce dai successi di ‘Ballando con le Stelle 2019’ di Milly Carlucci. Ma per scoprire le tante altre sorprese bisogna assolutamente non mancare all’appuntamento in piazza san Nicolò”.

Sempre a Pietra Ligure esclusivo appuntamento con l’evento mercato più famoso d’Italia: arriva per la prima volta a grandissima richiesta l’eccellenza dell’unico vero e originale mercato di qualità de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio o imitazioni, solo qualità garantita al prezzo migliore!

Le notissime “boutique a cielo aperto” (come vengono ormai definite dalla stampa e dai telegiornali nazionali) apriranno domenica 25 agosto nel centralissimo viale della Repubblica con il patrocinio del Comune. Dunque una giornata da non perdere assolutamente per le migliaia di fans dell’originale consorzio della zona!

Sarà come al solito la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 20 e la città sarà tutta mobilitata per questo show del Made in Italy.

Finale Ligure. Fino a domenica 25 agosto a Finalborgo si tiene “Viaggio nel Medioevo”, 17esima edizione della festa medievale ideata e organizzata dall’associazione Centro Storico del Finale con il contributo del Comune e della Regione Liguria, che coinvolge ogni anno oltre 100 volontari, 300 fra artisti, espositori, figuranti e tecnici e attira ogni anno decine di migliaia di visitatori.

Ogni sera tre colpi di cannone e un corteggio storico daranno inizio alla festa e fino allo scoccare della mezzanotte centinaia di personaggi si avvicenderanno per le strade e piazze animate da dame, cavalieri e popolani, concerti di musica celtica medievale, tornei a cavallo. Non mancheranno gli antichi mestieri, il mercato, i giochi medievali e l’impeccabile e attesissima cena medievale alla “Locanda dei Cavalieri” nella splendida cornice dei Chiostri Santa Caterina. Artisti da strada, attori, mangiafuoco, giocolieri… non mancherà proprio nulla: tutto il panorama dei personaggi medievali dell’immaginario collettivo diventerà realtà nella Finalborgo medievale.

In concomitanza con la manifestazione nella sacrestia della Basilica San Biagio, con l’autorizzazione delle Belle Arti e delle autorità competenti, a cura di Andrea Marrone ci sarà una mostra di antichi arredi sacri e paramenti liturgici legati alla storia della famiglia dei Del Carretto, un patrimonio storico custodito gelosamente per secoli nella basilica che potrà finalmente essere esposto al pubblico per il “Viaggio nel Medioevo”.

Loano. Domenica 25 agosto alle ore 21 nei giardini Caduti di Nassiriya a Loano si terrà la finale della quarta edizione di Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa, concorso di bellezza organizzato dall’Associazione “Vecchia Loano” con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune, che quest’anno vale anche come selezione regionale di “Una Ragazza per il Cinema”.

A contendersi le fasce saranno le vincitrici delle tre selezioni tenutesi nelle scorse settimane (Miss Bar Rino, Miss Cremglassè e Miss Bagni Miramare) e le dodici ragazze che hanno ottenuto il punteggio più alto in quelle stesse occasioni. In palio le fasce di Miss Riviera delle Palme, Reginetta del CarnevaLöa e “Una Ragazza per il Cinema”. Le tre miss potranno accedere alla fase finale del concorso “Una Ragazza per il Cinema” in programma a Taormina.

Ad allietare la serata saranno i tre cabarettisti di “Colorado” Mauro Villata, Gianpiero Perone e Massimo De Rosa, i cantanti Ray Fiore e Chiara Piras e l’esibizione degli allievi di Gymnica Loano. Conduce la serata Stefania Vivioli.

Albisola Superiore. Agosto per gli Sherocks si sta rivelando il mese delle grandi novità. Domenica 25 agosto alle ore 21 sulla Terrazza sul Mare tornano con il loro “Tributo alle Donne del Rock”: non un semplice concerto ma un vero spettacolo musicoculturale arricchito da aneddoti e curiosità riguardanti le grandi star femminili della musica internazionale.

Saranno quindi le donne le protagoniste di questo spettacolo in cui verrà sottolineata la loro forza e l’audacia nell’affrontare le difficoltà della vita ma soprattutto la forte propensione all’essere rock non solo nella musica e nei testi delle canzoni ma anche nella vita di tutti i giorni.

Negli Sherocks potete trovare Francesca Marotta (voce e chitarra), Sonia Miceli (basso e cori), Mattia Solimano (chitarra solista e cori) e Matteo Minola (batteria).

Cairo Montenotte. Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno domenica 25 agosto torna “Soliday”, la festa delle associazioni del territorio, che dalle ore 16 saranno presenti in piazza della Vittoria per far conoscere, anche con dimostrazioni pratiche, le attività sportive e di volontariato svolte durante l’anno. In questa occasione i cittadini potranno donare dei contributi che saranno devoluti in beneficenza.

La giornata si concluderà alla sera con la Cena dei Colori, organizzata dai ristoranti aderenti in collaborazione con l’amministrazione comunale a partire dalle ore 20:30 nella splendida cornice di via Roma. Le prenotazioni si dovranno effettuare presso Perla Nera, Alpi, Osteria del Vino Cattivo, La Grotta, Rafe’, Arche’.

Si chiede cortesemente una caparra di 10 €. Il prezzo complessivo è di 30 € per gli adulti e 10 € per i bambini (bevande incluse), comprensivo di una quota che sarà devoluta come contributo per l’acquisto di un saliscendi per disabili per la piscina di Cairo Montenotte, che ancora ne è sprovvista, così da rendere fruibile la struttura sportiva a tutti.