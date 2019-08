Vado Ligure. Grande soddisfazione per il Vado FC in virtù del passaggio di Francesco Recagno dagli Esordienti 2007 dei mister Alessio Stacode e Tonino Sacco alle giovanili dell’UC Sampdoria. Il trasferimento è avvenuto nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra le due società, di cui Vincenzo Eretta è il referente sul versante vadese.

“A Francesco – scrive la società vadese – auguriamo un forte in bocca al lupo per l’inizio di questo suo nuovo e importante percorso calcistico”.

Foto 3 di 5









Altri due colpi per il Vado 2004 che, nella prossima stagione sportiva, potrà contare sulla presenza in campo del forte centrocampista ex Sestrese Riccardo Parodi e del bomber Cristian Di Franco, autore lo scorso anno di 27 reti con la maglia del Serrà Ricco. La società Vado FC dà il benvenuto ai due ragazzi.