Sassello. Domenica 27 luglio si è svolta l’Enduro dell’Amaretto, prima gara di enduro mountain bike ufficiale a Sassello, terza tappa del circuito Enduro dei Monti Savonesi affiliato allo Csen.

La competizione è stata organizzata da #RideSassello, patrocinata dal Comune di Sassello e con l’appoggio del Parco del Beigua e si è svolta su tre prove speciali, in parte su nuovi sentieri e in parte su tragitti storici rimessi in sesto dal lavoro dei trail builder del paese.

Mountain bike: l'Enduro dell'Amaretto









Due le prove speciali all’interno del Parco della Foresta della Deiva, linee scorrevoli immerse nella natura, single track inediti e trasferimenti su sentieri. Spazio anche ad una prova speciale E-bike più lunga rispetto alla corrispettiva Mtb.

Livello di qualità alta, per essere una prova amatoriale, sia per organizzazione e logistica gara che per l’accoglienza. Soccorso della Croce Rossa Italiana presente su tutte le speciali, numerosi marshall, punto ristoro ricco di amaretti e punto acqua nel trasferimento più impegnativo.

Giornata importante per il debutto di #RideSassello, organizzatore della giornata, che ha espresso la volontà di coinvolgere non solo i rider, ma anche gli accompagnatori sulle speciali, con una navetta gratuita (del Parco del Beigua) a disposizione del pubblico per andare a fare il tifo sul punto più spettacolare della Ps 3.

Accoglienza e pasta party gestiti dal neonato BeiguaDocks con una location unica, concerto, birra artigianale AltaVia e fettuccine ottenute da farina macinata a pietra da grano di Sassello, dal Mulino attivo dal 1830. Amaretti delle tre aziende nei pacchi gara e nel ristoro, oltre che a disposizione gratuitamente per il pubblico.

Sono stati dati premi unici, provenienti dalle aziende locali, alcuni di essi fatti a mano, con l’opportunità per tornare in paese con cene offerte. Il tutto grazie agli sponsor liguri che hanno creduto nel progetto.

Sono stati ben 122 i partecipanti, tutti rimasti colpiti dall’organizzazione, che ha ricevuto complimenti sui social ed a voce nei giorni successivi alla gara.

La competizione è stata dominata da Matteo Carrubba, che si è aggiudicato tutte e tre le speciali, imponendosi con il tempo di 10’17″7. Seconda posizione per Carubini a 15″, terzo D. Gilardo a 24″.

A seguire, quarto Rovelli, quinto Dellai, sesto Carlini, settimo Porcu, ottavo Lazzarin, nono Brozzu, decimo A. Gilardo, undicesimo Semenza, dodicesimo Cicilot, tredicesimo Viglino, quattordicesimo Barsi, quindicesimo Gallo e via via tutti gli altri, per un totale di 90 classificati al traguardo.

Un successo frutto della volontà di organizzare la giornata per promuovere il turismo e far conoscere sentieri unici ai rider delle zone limitrofe, un’alternativa al famoso Finalese, proibitivo nelle calde giornate estive, che offre temperature e terreno fantastici.

Clicca qui per consultare le classifiche complete.