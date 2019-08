Endurance equestre: Daniele Massobrio e Borneo Bosana in azzurro a Euston Park

Savona. Una maglia azzurra è arrivata nel Savonese. Daniele Massobrio e il suo cavallo Borneo Bosana parteciperanno sabato 17 agosto a Euston Park, in Inghilterra, ai campionati europei Senior di endurance equestre. Saranno ben 160 i chilometri da percorrere nei bellissimi percorsi nel Suffolk.

Pochi giorni fa è arrivata la conferma ufficiale: Daniele correrà insieme ad altri quattro binomi italiani, selezionati nel lungo e duro lavoro dei mesi precedenti dal team tecnico della Nazionale italiana di endurance.

Mentre il Team Adelasia Endurance, che ha sede a Pallare presso il centro equestre delle Poiane, festeggiava la maglia azzurra di Daniele, è arrivata la convocazione per un’altra atleta del team, Federica Fulcini con Calendula Bosana, i quali hanno già affrontato il primo stage di selezione il weekend scorso a Migliarino Pisano. Chissà se arriverà una maglia azzurra anche per Federica, in vista del campionato del mondo 120 km Young Rider a settembre nel parco di San Rossore?

Nella foto Daniele Massobrio e Borneo Bosana in allenamento