Albenga. Per la sua seconda edizione l’Emys Award si “sdoppia” con lo scopo di offrire un fine settimana di divertimento ma anche di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, sul lungomare di Albenga. Quest’anno le serate quelle di venerdì 9 agosto con cabaret e la consegna del premio e sabato 10 agosto con “Calici di Stelle” e i fuochi d’artificio in zona Foce.

Ad aggiudicarsi l’ambito premio quest’anno è Enzo Vizzari, noto giornalista e direttore delle Guide dell’Espresso, che salirà sul palco della manifestazione nel corso dello spettacolo di cabaret degli artisti Senso Doppio e Marta & Gianluca. A condurre la serata Enrico Balsamo, showman in ascesa capace di incantare con la magia, stupire con l’arte della ventriloquia e divertire con spontaneità ed eleganza.

Foto 2 di 2



Sabato 10 agosto a partire dalle ore 21 sempre lungomare Doria – Cristoforo Colombo ospiterà “Calici di Stelle”, l’evento estivo più atteso da enoturisti e amanti del vino. Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l’associazione dei comuni vitivinicoli d’Italia di cui anche Albenga fa parte, si uniscono per dare vita ad un evento che si sviluppa con una miriade di appuntamenti, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Vino e offerta culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, sono l’abbinamento vincente della manifestazione, in una formula che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli e cultura. La serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico in zona Foce alle ore 23:30.

“L’Emys Awards, riconoscimento delle eccellenze nel turismo, è nato per valorizzare e promuovere Albenga e i suoi prodotti attraverso il marchio che abbiamo presentato lo scorso anno e la consegna di un premio speciale, la nostra tartaruga Emys realizzata in 3D, ad un personaggio di livello nazionale – afferma il vicesindaco Alberto Passino – I suoi trascorsi ingauni e la sua esperienza nel settore dell’enogastronomia sono stati determinanti nella scelta di Vizzari per la consegna di questo premio. L’intendimento dell’amministrazione comunale è focalizzare l’attenzione sulle nostre eccellenze enogastronomiche e sul turismo che attraverso queste può essere valorizzato”.

“Questi eventi sono molto importanti per il territorio e conferire un riconoscimento a chi, venendo ad Albenga, può entrare in contatto con i nostri prodotti e promuoverli può trasformarsi in un vero e proprio trampolino di lancio – aggiunge Ilaria Calleri, consigliera delegata alla Valorizzazione dei prodotti del territorio – ‘Calici di Stelle’ offre la possibilità nel periodo di maggiori presenze turistiche alle nostre aziende vitivinicole di farsi conoscere e ai turisti di entrare in contatto diretto con loro. Si tratta di elementi di importanza fondamentale su cui dobbiamo continuare a puntare”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Iniziative ed eventi come questo sono da valorizzare

e promuovere. Lo Slow Tourism promuovere la qualità e l’esperienza contrapponendosi al

turismo di massa, veloce e di consumo che poco valorizza le tipicità di un luogo. Albenga

può dare molto sotto questo punto di vista, eventi come questo lo dimostrano!”.