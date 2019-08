Elena Amelotti è Miss Pro Loco Loano 2019

Loano. E’ la genovese Elena Amelotti la vincitrice dell’edizione 2019 di Miss Pro Loco Loano, il concorso di bellezza organizzato da Pro Loco Loano in collaborazione con Ast Promotion Agency e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

L’ottava edizione del concorso si è tenuta domenica 18 agosto nella splendida cornice di Marina di Loano ed ha ottenuto un notevole successo di pubblico e di partecipanti.

Il concorso ha preso il via alle 21 sulla passerella che collega lo Yacht Club Marina di Loano con il Marina Center, gentilmente concessa per l’occasione. Le concorrenti hanno sfilato prima in abbigliamento casual, poi in costume da bagno e infine con abiti eleganti e tacchi alti.

Oltre a quella di Miss Pro Loco Loano, durante la serata sono state assegnate numerose altre fasce.

Quella di Miss Portamento è andata ad Altea Repetto, mentre Ilaria Salerno è stata eletta Miss Professionalità. Nicole Vio è stata eletta Miss Cinema Ok e ciò le permetterà di accedere alle selezioni nazionali del concorso. Infine, Sabina Saraev è stata eletta Miss All Sport.

La sfilata è stata intervallata da momenti di spettacolo. Mabel Melena Soyer è stata protagonista di un suggestivo spettacolo di danza. Guest star la cantautrice Marie Giambruno. Il fotografo ufficiale era Enrico Kovac. Ha condotto l’evento Graziana Moretti.