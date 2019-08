Laigueglia/Andora. Come si sa nella settimana di Ferragosto si è abituati a vedere un pò di tutto… E il contrario di tutto. L’invasione di turisti e di quanti desiderano trascorrere qualche giornata al mare regala anche immagini come queste, che arrivano da Andora e Laigueglia (vedi foto).

Eh già, si dorme anche per terra alla luce del sole, vicino alla propria macchina trasformata in una sorta di “camper”, con a bordo tutto l’occorrente per il soggiorno in riviera. Per il sonnellino pomeridiano si utilizza anche il tetto dell’auto, oltre agli spazi all’interno…

Foto 2 di 2



Ma non solo: si dorme su lettini di fortuna, quelli usati per prendere posto in spiaggia, occupando anche un parcheggio pubblico (magari per tenere il sospirato posto auto delle vacanze estive…).

Queste sono solo due delle recenti segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Immagini del nuovo turismo low cost made in riviera? Oppure non hanno trovato posto nelle strutture ricettive della zona? Domande alle quali è difficile rispondere, parlano le foto inviate dai nostri lettori.