Savona, ecco il bando per contrastare la dispersione scolastica. L’assessore Levrero: “L’educazione antidoto per la sicurezza”

Savona. Al via il bando “Andiamo oltre” di Fondazione Carige e Compagnia San Paolo per la riduzione della povertà educativa minorile ed il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica: “Oggi molti minorenni diseducati e disadattati commettono reati di ogni genere a danno della cittadinanza e del loro stesso futuro” Ad affermarlo è l’assessore alla Sicurezza del Comune di Savona Roberto Levrero, già giudice onorario a Genova.

“Si pensi agli atti di bullismo, risse, accoltellamenti, abusi e vari reati per via telematica, stupri di gruppo, ecc. I giovani oggi sono generalmente meno seguiti di una volta, vari sono i fattori che hanno portato ad un allentamento delle relazioni intrafamiliari: una volta anche i parenti erano più prossimi nella vita quotidiana,laddove non sempre i genitori, sovente separati o comunque assorbiti da problemi di ordine economico, riescono a rendersi pienamente conto del disagio e dei rischi dei propri figli”.

“In quest’ottica e non solo – prosegue l’assessore Levrero – ogni sforzo teso a prevenire financo recuperare anche un singolo giovane, non sarà vano ed in particolare bandi come quello promosso dalla Fondazione Carige e dalla Compagnia San Paolo, in merito al quale era mio desiderio attenzionare, sono fondamentali nella triplice veste di prevenzione e riduzione dell’emarginazione, ma anche nella non meno rilevante azione di prevenzione in materia di sicurezza pubblica, proprio attraverso quell’opera di educazione complessiva che passi anche per lo sviluppo di competenze socio- emotive, spirito di gruppo e responsabilità”.