Ecco i vincitori del “Cantadoccia 2019” di Alassio

Alassio. E’ stata la cantante vincitrice della scorsa edizione Simona Ramoino, madrina dell’evento, a consegnare il primo premio edizione 2019 del “Cantadoccia” di Alassio alla prima classificata Lucia Cattani di Lodi, esplosiva cantante che ha saputo coinvolgere tutti con una spettacolare interpretazione di “We will rock you” dei Queen.

Oltre al premio assoluto Lucia, si aggiudica anche il premio “Shopping in the rain” assegnato dal consorzio “Alassio un mare di shopping”. Al secondo posto si è piazzato Roberto De Gregoris di Beinasco (TO) con la canzone di Morandi “C’era un ragazzo” mentre la terza posizione è stata conquistata da Letizia Mason di Valenza (AL) con una toccante rivisitazione di un brano degli anni 50 di Etta James dal titolo “I just want to make love to you”.

Inoltre sono stati consegnati altri tre premi speciali tra i quali: “Premio del pubblico” firmato Cantine Giorgi consegnato a Agata Fava di Piacenza cdhe ha portato “sotto la doccia” la canzone “Se telefonando” di Mina, “Premio Alassio e sei protagonista” aggiudicato a Francesco Orlando di Milano con la canzone di Ligabue “Polvere di stelle”, “Premio Galup, il gusto di cantare” a Cinzia Naso di Andora con la canzone “Cosa ti aspetti da me” di Loredana Bertè. Una maglia della Nazionale Calcio TV è stata consegnata per il suo grande talento e spirito sportivo a Giani Fabrizio di Milano con la canzone “Tu vuò fà l’americano” del maestro Renato Carosone. Ai vari vincitori i Super premi “Goditi i grandi concerti da protagonista” grazie alla collaborazione con l’organizzazione di WWWK 2019 e del Riviera Music Festival 2019.

Una giuria delle grandi occasioni formata da noti professionisti del giornalismo come Andrea Iannuzzi e Magda Rosso, della TV e del mondo dello spettacolo come Lucio Gardin, Mario Mesiano, Fabiana Parlato e del cinema come nel caso del Regista Giorgio Molteni che al termine della manifestazione ha voluto premiare in via eccezionale la vincitrice con una comparsata/partecipazione nel suo prossimo film che verrà girato in terra di Liguria. Per tutti i 30 finalisti un gustoso premio offerto Galup 1922 e un brindisi speciale offerto dalla Cantina Giorgi 1870.

L’edizione 2019 si è svolta sotto il segno della solidarietà con una raccolta fondi a favore dell’Associazione Donare Un Sorriso di Alassio. La colonna musicale è stata curata da Luca Griotto con una preziosa interpretazione della cantante genovese Erika Zanarini, rigorosamente sotto la doccia come tutti i folli protagonisti di questa sensazionale edizione. A condurre l’evento Luca Galtieri coadiuvato dal comico Roberto De Marchi, dall’”Uomo doccia” Enzo Antinoro e dal “Babbo Natante” Nello Simoncini. Un ringraziamento anche allo staff di animazione e riprese video composto da Alessia Nasi, Marco Banfi, Diego Dottore, Yanne Galtieri.

La vincitrice Lucia Cattni e l’ospite Erika Zanarini si sono poi esibite insieme all’”Uomo doccia” Enzo Antinoro nell’ambito dell’edizione 2019 de “I castelli di sabbia” in Piazza Partigiani.

L’evento è ideato ed organizzato dalla Eccoci Eventi con il patrocinio del Comune di Alassio, in collaborazione con l’Associazione Bagni Marini di Alassio, il Consorzio Alassio un mare di shopping, le aziende Galup dal 1922, Cantine Giorgi dal 1870, Crealab Alassio, Unieuro, Bagni Molo di Alassio, Associazione Donare un Sorriso.

Tutte le info su Tgevents.it e Cantadoccia.it e sui Social di Eccoci Eventi e Tgevents Television.