Albenga. Si è svolta ieri sera in viale Pontelungo ad Albenga, la settima edizione di “Miss Albenga Summer”, partner del concorso nazionale Miss Blumare (Miss Albenga, infatti, sarà una delle 60 ragazze provenienti da tutta Italia che, a bordo di una nave della flotta Msc crociere, si sfideranno per vincere il titolo italiano).

La serata, condotta da Enrico Balsamo, è stata caratterizzata da momenti musicali – con Roberta Monterosso ed Elisa Giraudo -, moda e sport con l’esibizione del Kombat Team.

La giuria – composta da Martina Isoleri (consiglire comunale e insegnante), Dino Vio (dei Fieui di Caruggi), Marco Vallarino (giornalista e scrittore) Gemma Lenoci (modella e vincitrice di una pasata edizione di Miss Albenga Summer), Alessandra Benati (commerciante), Mary Caridi (giornalista e scrittrice), Raiko Radiuk (consigliere comunale e ingegnere), Massimo Botta (Funzionario) – ha avuto l’ardito compito di votare le ragazze per ognuna delle tre uscite da loro effettuate, quella in abito casual, in bikini e in abito elegante.

Il punteggio assegnato, si è andato a sommare a quello ottenuto durante le altre tappe di Miss Blumare decretando così la vincitrice. Si tratta di Ginevra Duca, 17 anni di Savona.

Le altre ragazze premiate sono: al 2° posto Sofia Marini di Arma di Taggia, al 3° Marlen Siccardi di Celle Ligure, al 4° Giulia Bobocea di Torino al 5° Arianna Caputo di Alassio.

Fuori concorso, ma prima Miss ad aggiudicarsi una fascia la piccola Giulia di appena un anno che con la sua mamma ha percorso la passerella diventando la vera reginetta della serata e la piccola mascotte di questo evento.

Gli organizzatori ringraziano il comune di Albenga, la Croce Bianca, gli sponsor e tutti coloro che hanno partecipato a realizzare questo evento