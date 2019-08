E’ divorzio tra Toti e Berlusconi: il governatore ligure fuori dal coordinamento di Forza Italia

Liguria. Giovanni Toti e Forza Italia sono ormai sulla via del divorzio. Lo ha detto lo stesso presidente della Regione Liguria lasciando la riunione sulle regole della “nuova” Forza Italia. Che tanto nuova, per Toti, non è. Ed è questo il problema.

“Non si ha intenzione di cambiare alcunché, dunque credo che questa avventura onestamente finisca qua. Buona fortuna a tutti”. E ora la domanda è: uscirà da Forza Italia? “Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. Semmai è Forza Italia che esce da se stessa…”. Qualunque cosa sia, non avverrà tra molto, forse tra due o tre giorni secondo fonti interne a Forza Italia.

Oggi il presidente del partito, Silvio Berlusconi, ha deciso la nomina di un coordinamento di presidenza e di questo coordinamento Toti non fa parte. Ci sono invece la senatrice Annamaria Bernini, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, i deputati Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Nomine che non sono state apprezzate neppure dalla stessa Mara Carfagna: “È una scelta in direzione esattamente contraria alle intenzioni che mi ha manifestato Berlusconi. Credo che questo sia il modo migliore per uccidere Forza Italia e io non farò parte del comitato di liquidazione”.

Ora bisognerà vedere cosa sceglieranno di fare gli esponenti di Forza Italia in Regione. Il primo a schierarsi apertamente è stato l’assessore Marco Scajola, che ha deciso di appoggiare apertamente Toti: clicca qui per l’articolo.