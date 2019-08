Giustenice. Sono stati salvati dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco i due fungaioli smarritisi ieri nei boschi tra Giustenice ed Isallo.

Nel tentativo di cercare “campo” per i loro telefoni, i due uomini (rispettivamente di 57 e 27 anni) si sono ritrovati in una molto impervia e ripida. Non appena riusciti a chiamare i soccorsi, i due hanno fornito alla centrale operative le coordinate Gps.

Foto 2 di 2



Grazie a ciò le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno individuato la zona e hanno potuto raggiungere i due dispersi e, dopo averli reidratati, li hanno “scortati” fuori dal fitto del bosco assicurandoli con corde dove necessario.

L’intervento è durato in tutto sei ore, dalle 12 alle 18.