Due chef tristellati per l’evento gastronomico dell’anno: tra loro quello del miglior ristorante del mondo

Se non è l’evento enogastronomico dell’anno, almeno in Liguria, poco ci manca. Due chef tristellati, amici da tempo, che si incontrano alla Spiaggetta dei Balzi Rossi (una delle spiagge più esclusive della Liguria) per una cena a quattro mani preceduta da uno spettacolare show cooking.

Protagonisti della serata, in programma lunedì 12 agosto alle 20, Mauro Colagreco Chef tre stelle Michelin del ristorante Mirazur di Mentone, 1° migliore ristorante al mondo nella classifica The World 50 Best Restaurants 2019, che cucinerà assieme al suo amico David Kinch del ristorante tre stelle Michelin Manresa di Los Gatos in California.

Classe 1976, dopo gli studi e la qualifica come chef, Mauro Colagreco, argentino di origini abruzzesi si trasferisce in Francia da Bernard Loiseau fino alla sua morte nel 2003. Esperienze a Parigi con Alain Passard a l’Arpège e Alain Ducasse presso l’Hotel Plaza Athénée e, infine, trascorrendo un anno presso Le Grand Véfour. Nel 2006 ha aperto il Mirazur.

Classe 1961, David Kinch si diploma a Miami nel 1981, dopo aver studiato in Francia (da Marc Meneau), Spagna (Pedro Subijana), Germania, Giappone (Fukuoka) e Stati Uniti, nel 2002 apre Manresa a Los Gatos, due stelle Michelin per 6 anni consecutivi. Dalla James Beard Foundation ha ricevuto il premio di Miglior Chef Usa della regione pacifica

La serata prevede Aperitivo & Cena a buffet, live music, vini e bevande. Il costo a persona è di 280 euro (non poco, è vero, ma l’evento è decisamente unico), la prenotazione è obbligatoria allo 0184 227020.

