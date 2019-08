Savona. Tre giovani talentuosi calciatori savonesi hanno compiuto il salto di qualità, passando, nella nuova stagione, ad una squadra professionistica, la Virtus Entella.

La società di Serie B, nota in tutta la Liguria sia per i numeri che per il valore del suo settore giovanile, si è assicurata le prestazioni di Matteo Gibertini, Emanuele Di Lucia e Filippo Castiglia.

I tre ragazzi, tutti della leva 2008, negli ultimi anni, con costanza e dedizione negli allenamenti, sono cresciuti insieme. Per due stagioni hanno giocato con la maglia del Vado; negli ultimi due anni hanno difeso i colori del Savona.

Il loanese Gibertini, il carcarese Castiglia e il savonese Di Lucia hanno compiuto questo percorso quadriennale sempre seguiti dal mister Sole Lanteri, che ha contribuito con il suo lavoro e la sua esperienza alla rapida crescita dei ragazzi, portandoli a mettersi in luce fino a finire nel mirino della società chiavarese.

Le famiglie dei tre ragazzi non nascondono la loro soddisfazione nel vedere i giovani affacciarsi ad una realtà importante del calcio italiano; per questo hanno porto un grande elogio ed un forte ringraziamento al mister Sole Lanteri.