Varazze. Ottantacinque automobili imbrattate di vernice spray, ma anche una parete riempita di disegni osceni e frasi offensive verso i carabinieri e i cittadini savonesi. E’ il bilancio del raid vandalico compiuto ieri sera da sue minorenni, un tredicenne e un sedicenne, a Varazze.

I due baby vandali sono stati identificati subito dai carabinieri della stazione di Varazze che li hanno denunciati per vilipendio delle istituzioni e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due ragazzini con altrettante bombolette di vernice spray hanno prima imbrattato le vetture parcheggiate in via Nocelli per poi disegnare sulle pareti della scalinata che da quella strada porta a piazza San Nazario.

Quando ai carabinieri sono stati segnalati i danneggiamenti, gli uomini dell’Arma sono immediatamente intervenuti trovando di due baby vandali ancora in azione.