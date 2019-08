Devasta un campeggio e poi aggredisce i carabinieri: arrestato ad Albenga

Albenga. Prima ha danneggiato alcune parti di un campeggio in via Luigi Einaudi e poi, quando i carabinieri hanno tentato di fermarlo, si è scagliato contro di loro. E’ accaduto la notte scorsa ad Albenga: protagonista dell’episodio K.A., un 29enne di origine marocchina.

L’uomo, in stato alterato per abuso di sostanze, ha dato in escandescenza danneggiando (tra gli altri) una porta, una tettoia e altre parti del campeggio.

Il titolare ha subito allertato il 112 e sul posto sono subito arrivati i militari. Alla vista delle divise l’uomo ha risposto in maniera molto aggressiva, aggredendo gli operatori, che non hanno avuto altra scelta che ammanettarlo.

Questa mattina i giudici del tribunale di Savona hanno convalidato il fermo. A causa dei “postumi” l’imputato non si è presentato in aula.