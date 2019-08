Da Torino ad Alassio sul Cayenne, ma con patente portoghese falsa: denunciato e mezzo sequestrato

Alassio. Scende da Torino in Riviera a bordo di un Porsche Cayenne per festeggiare il suo compleanno, ma con patente straniera falsa. E proprio nel giorno della ricorrenza a fargli un “amaro regalo” è stata la polizia di Stato di Alassio, coordinata dal dirigente Gilda Pirrè.

Si tratta di un 40 enne, che è stato fermato nel corso dei controlli messi in atto nel corso del weekend. Alla richiesta di esibire il documento di guida, l’uomo ha mostrato una patente portoghese, con ogni probabilità “home made” (“fatta in casa”), ma corredata di tutto punto con foto a colori, timbri e quant’altro.

Ha raccontato di essere domiciliato in Portogallo e di aver ricevuto la patente dall’ambasciata, ma le sue scuse a ripetizione sono cadute di fronte ai controlli incrociati, che lo hanno smascherato portando alla luce la verità. La sua patente vera, infatti, risultava sospesa da mesi in seguito ad un grave reato commesso in autostrada.

Per lui è scatta una denuncia, unita al sequestro del mezzo, che è risultato però di proprietà di una terza persona sua amica, all’oscuro di tutto. Il documento falso ora sarà trasmesso al gabinetto regionale polizia scientifica ufficio falsi documentali per gli accertamenti del caso.