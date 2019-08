Pietra Ligure. Una ragazza trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per precauzione dopo il crollo di un soffitto avvenuto in una stanza del residence “Stella Maris” a Pietra Ligure, in via Matteotti.

E’ successo intorno alle 15 di oggi pomeriggio, con parte dell’intonaco che è venuto giù all’improvviso, senza comunque colpire la persona che si trovava nell’alloggio del quarto piano della struttura ricettiva pietrese.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, che ora stanno lavorando alla messa in sicurezza del soffitto della stanza e operando per le verifiche del caso.

Per la ragazza, alla fine, solo tanto spavento: per lei è stata chiamata una ambulanza che l’ha trasportata presso il nosocomio pietrese, in stato di shock per l’accaduto.