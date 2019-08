Crisi di governo, Toti: “Pd e M5S litigano già per le poltrone, pensiamo alle infrastrutture”

Liguria. “Non sono i contenuti o i temi, ma sono le poltrone a fare litigare i grillini e il Pd nella discussione sul nuovo Governo. Vi rendete conto? Le nomine, i ministeri, i sottosegretari! Ma agli italiani cosa interessa? A noi interessa sapere cosa farebbero i giallo rossi sul lavoro, sulle imprese, sulle famiglie, sui giovani, sulle infrastrutture”.

Parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un post sulla sua pagina Facebook. “Prendiamo ad esempio la Gronda genovese di ponente – aggiunge il governatore – già finanziata e bloccata dal ministro (anti) Infrastrutture Toninelli: cosa ne sarà di questa opera strategica per tutto il nord-ovest? Vorremo sapere la posizione del Pd e M5s in modo chiaro”.

“Lo vorrebbero sapere – continua Toti – le istituzioni, Confindustria, i sindacati, le associazioni di categoria, le persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa per permettere la costruzione dell’opera e tutti i genovesi, i liguri e gli italiani che a migliaia hanno raccolto l’invito di partecipare alla manifestazione di piazza a Genova, che ho personalmente lanciato come Presidente della Regione Liguria per chiedere, al governo che verrà, risposte chiare sulle infrastrutture, vitali per il nostro Paese”.