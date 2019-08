Liguria. Oggi 2 agosto le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Ugl trasporti, Fast Confsal e Salpas Orsa, hanno incontrato l’assessore regionale ai trasporti e al lavoro, Giovanni Berrino, in merito al secondo sciopero regionale degli appalti ferroviari indetto per il 20 settembre prossimo a causa della perdurante crisi del settore in Liguria.

“Anche per trovare una rapida soluzione ai 5 licenziamenti prodotti dalla decisione delle società del gruppo FS di chiudere il ferrotel di Ventimiglia, e ai continui ritardi nel pagamento degli stipendi, le organizzazioni sindacali hanno condiviso la necessità di un intervento della Regione Liguria sull’amministratore delegato del gruppo FS ingegner Gianfranco Battisti” affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Ugl trasporti, Fast Confsal e Salpas Orsa Liguria.

Foto 2 di 2



“L’assessore si è quindi impegnato a produrre un atto formale dove contestare l’eccessiva frammentazione dei lotti che genera diseconomie nel sistema e non permette soluzione ai problemi occupazionali, oltre a non garantire la qualità del servizio di pulizie di treni e stazioni” concludono i sindacati.