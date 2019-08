Coppa Liguria di Prima Categoria con novità: ecco la composizione dei gironi

Savona. Le 52 squadre partecipanti alla Coppa Liguria di Prima Categoria sono state suddivise in 13 gironi. Per permettere alle società inserite nei gironi A e D del campionato, numericamente più scarni, di giocare un maggior numero di partite, il Comitato regionale Lnd ha optato per allargare i raggruppamenti di coppa che le coinvolgono.

Abbiamo così un girone da 7 squadre, due gironi da 6 squadre, tre gironi da 4 squadre, sette gironi da 3 squadre.

Di seguito la composizione dei raggruppamenti.

Girone A: Area Calcio Andora, Baia Alassio, Borghetto, Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Pontelungo, Soccer Borghetto

Girone B: Altarese, Aurora Calcio, Letimbro, Millesimo, Olimpia Carcarese, Quiliano&Valleggia, Speranza

Girone C: Olimpic 1971, Sciarborasca, Voltrese Vultur

Girone D: Campese, Fegino, Multedo

Girone E: Borzoli, Progetto Atletico, San Quirico Burlando, Vecchiaudace Campomorone

Girone F: Mignanego, Mura Angeli, San Cipriano

Girone G: Cella, Pro Pontedecimo, Sampierdarenese

Girone H: Nuova Oregina, Superba, Torriglia

Girone I: Anpi Sport E. Casassa, Bargagli San Siro, Ca de Rissi San Gottardo

Girone L: Borgoratti, Prato, San Bernardino Solferino, San Desiderio

Girone M: Cogornese, Ruentes, Sori

Girone N: Caperanese, Casarza Ligure, Intercomunale Beverino, Riccò Le Rondini

Girone O: Arcola Garibaldina, Follo San Martino, Marolacquasanta, Pegazzano, San Lazzaro Lunense, Tarros Sarzanese

Per il girone A e il girone O si giocherà nelle seguenti date: 1 settembre, 8 settembre, 15 settembre, 22 settembre, 29 settembre. Stesse date per il girone B, con aggiunta dell’11 settembre e del 6 ottobre.

I gironi C, D, E, F, G, H, I, L, M sono di sola andata e giocheranno in tre date: 1 settembre, 8 settembre, 15 settembre.

Il girone N sarà di andata e ritorno, nelle seguenti date: 1 settembre, 8 settembre, 15 settembre, 22 settembre, 29 settembre, 6 ottobre.

Passeranno il turno solamente le prime classificate. Il secondo turno si articolerà su tre gironi triangolari ed un girone quadrangolare con gare di sola andata ed è definito come di seguito:

Girone 1: vincente A, vincente B, vincente C

Girone 2: vincente D, vincente E, vincente F

Girone 3: vincente G, vincente H, vincente I, vincente L

Girone 4: vincente M, vincente N, vincente O

L’ordine di svolgimento dei triangolari ed il calendario dei quadrangolari verranno sorteggiati. Date di svolgimento: 23 ottobre, 6 e 20 novembre.

Le quattro vincenti accederanno alle semifinali, in programma con andata e ritorno il 4 e il 18 marzo. Ancora da stabilire data e sede della finale.