Fossano. Esordio stagionale del Vado. I rossoblù di Luca Tarabotto fanno visita al Fossano nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Un primo test ufficiale in attesa dell’inizio del campionato, previsto l’1 settembre. Gara secca. Nel caso di parità si procederà direttamente ai rigori, senza l’intermezzo dei tempi supplementari. Fischio d’inizio ore 16.00.

Il Fossano, come il Vado, è anch’essa squadra neopromossa nel torneo interregionale. Nella scorsa annata ha infatti vinto il girone B dell’Eccellenza piemontese, aggiudicandosi inoltre il simbolico titolo regionale contro il Verbania (vincitore del girone A). Chi avrà la meglio in questa sfida se la vedrà col Ligorna al primo turno.

Tabellino:

Fossano-Vado 0-1 (29′ Piacentini)

Fossano: Merlano, Brondino, Campana, Scotto, S. Giraudo, Cristini, Romani, Coviello, Bergesio, Mitta, Zeni

A disp.: Gaia, Boloca, D’Orazio, Galvagno, Massucco, Bertoglio, Madeo, F. Giraudo, Angeli. All. Viassi

Vado: Vasoli, Ferrara, Dagnino, Scannapieco, Castaldo, Fossati, Donaggio, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, Piacentini

A disp.: Illiante, Oubakent, Puddu, Redaelli, Gallo, Tomasini, Costantini, Piu, Alberto. All. Tarabotto

Arbitro: Foresti (Bergamo). Assistenti: Zanellati (Seregno) e Boggiani (Monza)

Note: Giornata afosa e nuvolosa, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Donaggio (V). Angoli 1-1. Spettatori 150 circa.

Cronaca diretta:

10′ Partita al momento giocata per lo più a centrocampo. Ritmi blandi, con maggiore padronanza territoriale del Vado.

11′ Mitta sfonda centralmente favorito da un rimpallo, sinistro strozzato dal limite dell’area. A lato.

12′ Sul ribaltamento frontale. Gagliardi allarga a sinistra per Alessi. Destro a giro, alto.

17′ Vado in attacco. Gagliardi serve Piacentini sulla destra. Tiro a incrociare sul secondo palo, Merlano smanaccia in tuffo. La retroguardia piemontese completa il disimpegno spazzando via.

22′ Bella combinazione del Fossano. Schema su punizione. Mitta libera Romani, il quale di prima intenzione non inquadra la porta.

29′ Gol Vado! Marmiroli recupera palla a centrocampo e imbecca Gagliardi. Questi apre sulla destra per Donaggio. Cross basso sul quale si avventa Piacentini, che beffa il portiere nell’area piccola con un pregevole colpo di tacco. 0-1.

37′ Ammonito Donaggio.