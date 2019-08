Coppa Italia Promozione: Bragno contro Legino, la cronaca diretta

LIVE: BRAGNO – LEGINO 1-1 (22′ Torra, 45′ Romeo)

26′ Cross perfetto di Salis per Tobia che in area ci prova al volo non centrando lo specchio della porta

21′ Primo cambio per mister Girgenti: esce Boccardo per Mencacci

19′ Grande occasione Bragno: Paroldo serve sulla sinistra Venturino che in area lascia partire un diagonale che esce di pochissimo

16′ Bella punizione di Pili dalla sinistra a giro sul secondo palo, dove Schirru di testa manda di poco a lato

13′ Punizione dalla sinistra di Salis in area, dove Giribaldi in uscita anticipa tutti e allontana con i pugni

12′ Partita in fase di stallo, entrambe le squadre provano a creare senza rendersi mai veramente pericolose

7′ Il primo cambio della partita è del Bragno: Maia prende il posto di Rapetto

1′ Al via la ripresa! Subito pericoloso il Legino, lancio dalla destra per Tobia che sul secondo palo sceglie il destro al volo da distanza ravvicinata, di poco fuori.

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo, con il Legino che all’ultimo minuto trova un gol importantissimo. Il Bragno deve cominciare da capo.

45′ GOOOL LEGINO!!!!! A pareggiare i conti ci pensa l’ex Romeo che approfitta di un errore di Reverdito che prova a spazzare, ma regala il pallone all’attaccante ospite, che appena entrato in area imbuca Giribaldi

44′ Occasionissima Bragno, traversone di Rapetti per Paroldo che tutto solo in area di testa manda alto. Errore dal sapore meno amaro per il numero 10 locale, in quanto il guardalinee segnala il fuorigioco.

36′ Punizione di Veiseli dalla sinistra, la palla prende una traiettoria inaspettata, ma Bresciani è bravo a bloccare in due tempi

33′ Il Legino ci prova, conclusione dal limite dell’area dell’ex Romeo, Giribaldi si distende sventando l’insidiosa minaccia

25′ Schirru prova a muovere i suoi con una conclusione da lontanissimo, ma la sfera termina sopra la traversa

22′ VANTAGGIO BRAGNO!!! Dagli 11 metri, capitan Torra non sbaglia, palla a sinistra e Bresciani a destra. 1 a 0

21′ RIGORE PER IL BRAGNO: lancio di Paroldo in area, Balbi per anticipare Venturino colpisce involontariamente con la mano in area

18′ Legino vicinissimo al gol. Salis allarga sulla destra per Boccardo che serve al centro dell’area Rignanese che tutto solo nel cuore dell’area punta la porta, dove trova un attento Giribaldi

13′ Svirgolata di Reverdito nella propria trequarti, Giribaldi al limite riesce ad anticipare Tobia in agguato

11′ Rinvio di Giribaldi, Torra fa la scelta sbagliata: stop e tiro debolissimo dalla trequarti che non crea alcun problema a Bresciani

9′ Bellissimo traversone del giovane Venturino che dalla sinistra indirizza sul secondo palo, dove Rapetti non arriva per un soffio

5′ Balbi si conquista un calcio di punizione da posizione interessante. A battere è Romeo che colpisce la barriera e lamenta un colpo di mano, ma l’arbitro lascia proseguire

1′ Iniziata! Bragno in campo la divisa biancorossa, Legino invece con quella verdeblu

FORMAZIONI:

BRAGNO: Giribaldi, Ndiaye, Venturino, Reverdito, Pietrosanti, Negro, Fenoglio, Veiseli, Torra, Paroldo, Rapetto. A disp.: Piccardi, Borkovic, Maia, Zunino, Camera. All. Robiglio.

LEGINO: Bresciani, Bertora, Balbi, Rinaldi, Schirru, Pili, Boccardo, Salis, Romeo, Rignanese, Tobia. A disp.: Trozzola, Dorigo, Perria, Maruca, Garzoglio, Fabbiani, Core, Mencacci. All. Girgenti

Bragno. Buonasera a tutti i lettori di Ivg.it, così como lo scorso anno la stagione di Bragno e Legino si apre al Paolo Ponzo con la 1° giornata di Coppa Italia, girone B. Allora il risultato fu un divertente 2 a 2. Negli ultimi cinque incontri numeri favorevoli alla squadra di Girgenti che vanta due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Ma oggi alle ore 20.30 si troverà ad affrontare il nuovo Bragno di mister Massimo Robiglio in una gara che, come ci hanno sempre abituato le due formazioni, ci aspettiamo ricca di emozioni. Buon divertimento!