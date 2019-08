Coppa Italia, Finale: ecco i convocati per la partita con la Cairese

Finale Ligure. Sta per alzarsi il sipario sulla prima uscita in gara ufficiale, di quelle dove i tre punti contano eccome, per il nuovo Finale che domani, domenica 25 agosto alle ore 17, sfiderà la Cairese di mister Maisano.

Ecco l’elenco dei convocati diramato ieri da mister Pietro Buttu.

Francesco Vernice (’99); Andrea Catalano (’01); Gabriele Farrauto (’03); Federico Alessi (’03); Alessandro Balbiano (’99); Tommaso Fazio (’03); Giacomo Cavallone (’00); Filippo De Benedetti; Tommaso Odasso (’99); Alessandro Buonocore (’01); Gabriele Buttu (’03); Stefano Faedo; Daniele Galli (’99); Michelangelo Pollero (’00); Pietro Cavallone; Lorenzo Gerundo (’02); Gianmarco Insolito (’99); Alessio Murrizi (’03); Andrea Rocca; Youri Vittori.

Sarà una terna interamente genovese quella che dirigerà l’incontro di Coppa Italia tra Finale e Cairese.

L’arbitro dell’incontro sarà Guglielmo Noce, coadiuvato dai signori Leonardo Rossini e Matteo Del Genio.