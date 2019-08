Coppa Italia: Finale e Cairese in campo domenica alle ore 17

Finale Ligure. In accordo con la società Asd Cairese e con il Comitato regionale ligure della Lnd, considerata la concomitanza con la manifestazione Viaggio nel Medioevo, la partita di Coppa Italia di Eccellenza tra giallorossoblù e gialloblù in programma domenica 25 agosto, inizialmente prevista per le ore 20,30, è stata anticipata.

L’incontro tra Finale e Cairese si disputerà allo stadio Borel di Finale Ligure alle ore 17.