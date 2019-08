Coppa Italia Eccellenza: Finale contro Cairese, la cronaca diretta

Finale Ligure. Così come lo scorso anno, Finale e Cairese si trovano di fronte al Borel per la prima fase della Coppa Italia di Eccellenza. Nella passata stagione vinsero i giallorossoblù per 2-1, ma poi furono i valbormidesi a vivere un’annata da protagonisti.

Oggi si gioca in una giornata molto calda. Per entrambe le formazioni si tratta del debutto stagionale.

Finale allenato da Pietro Buttu in campo con Vernice, P. Cavallone, Balbiano, Odasso, Galli, De Benedetti, Faedo, Buonocore, Vittori (cap.), Insolito, G. Cavallone.

Riserve Catalano, Fazio, Murrizi, Rocca, Pollero, Gerundo, G. Buttu, Alessi, Farrauto.

Giuseppe Maisano schiera Moraglio, Colombo, Moretti, Prato, Doffo, Damonte, Pastorino, Bruzzone, Auteri, Di Martino, Saviozzi (cap.).

In panchina Crocco, Incorvaia, Tubino, Rizzo, De Matteis, Rusca, Brovida, Tamburello, Ferrero.

Dirige la partita una terna genovese, composta dall’arbitro Guglielmo Noce e dagli assistenti Leonardo Rossini e Matteo Del Genio.

Si inizia in ritardo, alle 17,09.

Prime schermaglie all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che provano a costruire senza arrivare al tiro.

All’8 punizione dalla sinistra di Faedo, la palla scorre in area, sul secondo palo De Benedetti non ci arriva per un soffio.

Poco dopo prova il tiro Vittori da posizione centrale, Prato devia e Moraglio blocca.

Al 10 angolo dalla sinistra per il Finale, batti e ribatti concitato in area, poi la difesa ospite allontana.