Coppa Italia di Serie D, Eccellenza e Promozione: campi e orari di tutte le partite

Savona. Nel fine settimana 110 squadre di Serie D scendono in campo per il primo turno di Coppa Italia. Per quanto riguarda l’ambito regionale, cominciano la Coppa Italia di Eccellenza e quella di Promozione, entrambe con le partite della prima giornata della prima fase.

Vediamo il programma, con giorno, orario e campo di tutti gli incontri.

Coppa Italia di Serie D

domenica 25 ore 16, Chittolina di Vado Ligure: Savona – Fezzanese

domenica 25 ore 16, Ligorna di Genova: Ligorna – Vado

Coppa Italia di Eccellenza

Girone A

domenica 25 ore 20,30, De Vincenzi di Pietra Ligure: Pietra Ligure – Alassio FC

domenica 25 ore 18,30, Ozenda di Ospedaletti: Ospedaletti – Imperia

Girone B

domenica 25 ore 17, Borel di Finale Ligure: Finale – Cairese

sabato 24 ore 18, Riva di Albenga: Albenga – Campomorone Sant’Olcese

Girone C

sabato 24 ore 18, Ferrando di Genova Cornigliano: Genova Calcio – Angelo Baiardo

domenica 25 ore 18, Boero di Genova Molassana: Molassana Boero – Busalla

Girone D

sabato 24 ore 20,30, Comunale di Sori: Athletic Club Liberi – Rivasamba

sabato 24 ore 18, Sivori di Sestri Levante: Sestri Levante – Rapallo Rivarolese

Coppa Italia di Promozione

Girone A

domenica 25 ore 20,30, Morel di Ventimiglia: Ventimiglia – Dianese e Golfo

domenica 25 ore 20,30, Marzocchini di Taggia: Taggia – Camporosso

Girone B

domenica 25 ore 20,30, Ponzo di Bragno di Cairo Montenotte: Bragno – Legino

domenica 25 ore 20,30, Merlo di Ceriale: Ceriale – Loanesi San Francesco

Girone C

domenica 25 ore 17, Olmo-Ferro di Celle Ligure: Varazze Don Bosco – Celle Ligure

domenica 25 ore 20,30, Levratto di Savona: Veloce – Arenzano

Girone D

domenica 25 ore 18, San Carlo di Genova Voltri: Praese – Sestrese

domenica 25 ore 17,30, Maluberti di Ronco Scrivia: Vallescrivia – Marassi

Girone E

domenica 25 ore 18, Negrotto di Serra Riccò: Serra Riccò – Little Club James

domenica 25 ore 18, San Desiderio di Genova: Goliardicapolis – Via dell’Acciaio

Girone F

sabato 24 ore 18, Broccardi di Santa Margherita Ligure: Sammargheritese – FC Bogliasco

domenica 25 ore 20,30, Comunale di Cogorno: Real Fieschi – Golfo Paradiso PRCA

Girone G

domenica 25 ore 20,30, Tanca di La Spezia: Forza e Coraggio – Canaletto Sepor

domenica 25 ore 20,30, Colombo di Beverino: Valdivara 5 Terre – Levanto

Girone H

domenica 25 ore 20,30, Cimma di La Spezia: Don Bosco Spezia – Cadimare

domenica 25 ore 17, Comunale di Castelnuovo Magra: Colli Ortonovo – Magra Azzurri