Coppa Italia, Ceriale-Loanesi rinviata al 4 settembre

Ceriale. Rinvio per una partita della Coppa Italia di Promozione prevista per domenica 25 agosto. L’incontro tra Ceriale e Loanesi San Francesco verrà disputato mercoledì 4 settembre alle ore 20,30, sempre al Merlo.

Nel frattempo, è terminata con il successo per 3-0 del Ceriale sul Trofarello la partita amichevole giocata questa sera, tra la compagine ligure e la formazione piemontese, anch’essa di Promozione.

A decidere l’incontro una super giocata di Daddi e la doppietta di Messina.

“Ringraziamo i biancorossi per la visita e per il calore dimostrato questa sera in tribuna” scrive la società cerialese.