Controlli in un locale a Borgio Verezzi: 3 lavoratori irregolari, sanzioni amministrative

Borgio Verezzi. Nell’ambito delle attività di controllo messe in atto dalla Compagnia Carabinieri di Albenga in questi giorni agostani e di maggiore afflusso turistico, ieri sera è scattato un blitz nei confronti di un locale nel centro di Borgio Verezzi.

A seguito di segnalazioni e riscontri investigativi è arrivato un controllo congiunto che ha visto impegnati i militari della stazione di Pietra Ligure, i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro e la polizia locale.

In relazione agli accertamenti sono stati scoperti 3 lavoratori irregolari e altre violazioni che hanno comportato una serie di sanzioni amministrative.

Non si esclude, a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine e dell’indagine avviata, una eventuale sospensione della licenza per l’esercizio, proprio a seguito delle irregolarità riscontrate in materia giuslavoristica.